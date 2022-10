Mit dem Gesetz will die Bundesregierung die Qualität in der Kindertagesbetreuung verbessern.

Liveübertragung: Mittwoch, 12. Oktober, 18 Uhr

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines „Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ (KiTa-Qualitätsgesetz) angekündigt. Die erste Lesung findet am Mittwoch, 12. Oktober 2022, statt. Nach knapp 40-minütiger Debatte soll der Entwurf an die Ausschüsse überwiesen werden. Federführend bei den Beratungen soll der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sein.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung, „die Kindertagesbetreuung weiter verbessern“. Dazu soll es mehr Personal, eine gute Sprachförderung sowie verstärkt Angebote zu Gesundheit und Bewegung geben. Der Bund will die Länder dabei in den nächsten beiden Jahren mit vier Milliarden Euro unterstützen.

Zum einen gehe es darum, die Personalsituation in Kitas zu verbessern, teilt die Regierung mit. Ziel sei eine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, die Gewinnung neuer Fachkräfte und eine Stärkung der Kita-Leitung. Gleichzeitig soll in bedarfsgerechte Angebote und in die sprachliche Bildung investiert werden, um der besonderen Bedeutung der sprachlichen Entwicklung von Kindern Rechnung zu tragen.

Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie sollen des Weiteren Maßnahmen zur Entwicklung, Gesundheit, Ernährung und Bewegung stärker in den Fokus genommen werden. Verschiedene Studien hätten erhebliche Auswirkungen der Pandemie auf Kinder festgestellt, etwa den Anstieg von Förderbedarfen sowie Häufungen von psychischen und physischen Auffälligkeiten, schreibt die Bundesregierung.

Soziale Teilhabe an der Kindertagesbetreuung

Sie will auch die soziale Teilhabe an der Kindertagesbetreuung für alle Kinder in Deutschland erleichtern. Daher sollen künftig die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern, der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden. Die Evaluation habe gezeigt, dass bisher nur rund ein Drittel der Kommunen die Beiträge nach dem Einkommen staffelt, heißt es.

Maßnahmen zur Beitragsentlastung, die seit 2019 im Rahmen des „Gute-Kita-Gesetzes“ von den Ländern umgesetzt wurden, sollen grundsätzlich fortgesetzt werden können. Dagegen sollen neue Maßnahmen zur Beitragsentlastung künftig nicht mehr mit Bundesmitteln finanziert werden, um die „Budgetkonkurrenz zwischen Maßnahmen von Qualität und Teilhabe“ zu verringern. (hau/04.10.2022)