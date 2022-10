Ohne vorherige Aussprache entschiedet der Deutsche Bundestag am Donnerstag, 13. Oktober 2022, über die Besetzung mehrerer Gremien. Die Fraktionen legen dazu Wahlvorschlage vor.

Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR

Abgestimmt wird über angekündigte Wahlvorschläge der Fraktionen der SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD zur Wahl der Mitglieder des Kuratoriums der „Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR“ (SAPMO). Das SAPMO in Berlin-Lichterfelde ist eine unselbstständige Stiftung öffentlichen Rechts im Bundesarchiv. Es stellt Archivgut zur Benutzung bereit, das außerhalb der staatlichen Behörden der DDR bei den politischen Entscheidungen zur Kontrolle und Steuerung von Staat und Gesellschaft entstanden ist. Bis 1990 unterlag es strikter Geheimhaltung und ist nun bis auf personenbezogene Unterlagen frei benutzbar. Das Archivgut umfasst unter anderem die Unterlagen des Politbüros der SED und der Büros einzelner Funktionäre, des Zentralkomitees mit seinen Abteilungen sowie parteieigener Schulungseinrichtungen von 1946 bis 1990. Mit dem Parteiarchiv der SED ging auch das dort verwahrte Archivgut der KPD, das von der Gründung 1919 bis zum Ende der illegalen Aktivität in der Bundesrepublik 1971 entstanden war, an die SAPMO über.

Deutschen Stiftung Friedensforschung

Der Bundestag entscheidet auf Grundlage angekündigter Wahlvorschläge von SPD, CDU/CSU und Grüne über die Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates der „Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF)“. Die Deutsche Stiftung Friedensforschung mit Sitz in Osnabrück gibt es seit 2000. Die Stiftung ist eine Einrichtung der Forschungsförderung im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung und soll wissenschaftliche Vorhaben wie auch den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Friedens- und Konfliktforschung fördern. Die Stiftung führt zudem nationale und internationale Konferenzen durch.

Gremium nach Paragraf 3 des Bundesschuldenwesengesetzes

Das Plenum entscheidet über einen Wahlvorschlag der SPD-Fraktion zur Wahl eines Mitglieds des Gremiums gemäß § 3 des Bundesschuldenwesengesetzes (20/3718 (neu)). Demnach wird Kathrin Michel (SPD) zur Wahl vorgeschlagen und soll für Dr. Wiebke Esdar (SPD) die Nachfolge antreten. Nach Paragraf 3 des Bundesschuldenwesengesetzes hat der Bundestag für die Dauer einer Legislaturperiode ein Gremium gewählt, das vom Bundesfinanzministerium über alle Fragen des Schuldenwesens des Bundes unterrichtet wird. Dem Gremium dürfen nur Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bundestages angehören.

Gremium Bundeswehrfinanzierungs- und -sondervermögensgesetz

Die Abgeordneten entscheiden über zwei Wahlvorschläge der AfD-Fraktion und der Fraktion Die Linke über die Wahl je eines Mitglieds des Gremiums gemäß § 5 Absatz 4 des Bundeswehrfinanzierungs- und sondervermögensgesetzes. Wahrend für die AfD-Fraktion noch kein Kandidat benannt ist, schlägt die Linksfraktion erneut Dr. Gesine Lötzsch (20/3767) zur Wahl vor. Zuletzt hatte der Bundestag am Donnerstag, 22. September 2022, über die Besetzung des Gremium abgestimmt. Die Wahlvorschläge von AfD und Linke waren abgelehnt worden. Das Gremium geht auf das vom Deutschen Bundestag eingerichtete Sondervermögen Bundeswehr (20/1409) zurück. Mit Hilfe des Sondervermögens sollen im mehrjährigen Durchschnitt von maximal fünf Jahren zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf Basis der aktuellen Regierungsprognose für Verteidigungsausgaben nach Nato-Kriterien bereitgestellt werden. Nach Verausgabung des Sondervermögens sollen aus dem Bundeshaushalt weiterhin die finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und den deutschen Beitrag zu den dann jeweils geltenden Nato-Fähigkeitszielen zu gewährleisten.

(eis/04.10.2022)