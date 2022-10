Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Personal in Gesundheitseinrichtungen beschäftigt die Abgeordneten.

Der Gesundheitsausschuss befasst sich am Mittwoch, 12. Oktober 2022, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Die öffentliche Anhörung beginnt um 14 Uhr im Saal E 300 des Paul-Löbe-Hauses und dauert eine Stunde. Grundlage ist ein Antrag der AfD-Fraktion (20/1507), in dem diese fordert, die Corona-Impfpflicht für das Personal in Gesundheitseinrichtungen aufzuheben. Gegenstand der Beratungen ist außerdem ein Antrag der AfD mit dem Titel „Impfnebenwirkungen aufklären und ernst nehmen“ (20/2567).

Erster Antrag der AfD

Seit Beginn des Gesetzgebungsverfahrens zur Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht habe sich das Wesen der zu bekämpfenden Pandemie deutlich geändert, heißt es in dem Antrag der Fraktion. Die Impfstoffe gegen Covid-19 könnten zwar den Geimpften vor schweren Verläufen schützen, aber eine Ansteckung des Geimpften nicht sicher ausschließen und auch nicht die Weitergabe der Krankheitserreger an Patienten.

Der Impfschutz sei somit im Wesentlichen Eigenschutz, was im Gesundheitswesen zur Folge habe, dass die zu schützende Person, also der Patient, durch die Impfung des Personals kaum geschützt werden könne. Die Verhältnismäßigkeit der Regelung sei somit grundsätzlich neu abzuwägen.

Zweiter Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert eine Aufarbeitung und Dokumentation der Corona-Impfnebenwirkungen. Die Abgeordneten werfen der Bundesregierung eine Marginalisierung und Bagatellisierung der Nebenwirkungen vor und verlangen in ihrem Antrag unter anderem, für eine umfassende Datenlage bezüglich gesundheitlicher Folgen und Nebenwirkungen der Corona-Impfung zu sorgen.

Außerdem sollte die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlungen anhand aktueller Daten zur Wirksamkeit und zur Häufigkeit und Schwere von Nebenwirkungen überprüfen und aktualisieren. Angesichts der unklaren Datenlage sollte zudem die einrichtungsbezogene Impfpflicht sowie die Impfpflicht in der Bundeswehr ausgesetzt werden. Ferner müsse sichergestellt werden, dass Opfer von Impfschäden durch eine Covid-19-Impfung schnell entschädigt und zeitnah behandelt würden. Eine wissenschaftliche Fachkommission sollte zur systematischen Aufarbeitung und Erfassung der Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung eingesetzt werden. (pk/eis/irs/ste/04.10.2022)