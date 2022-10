Die Gründe für Kinderarmut sind Thema eines Expertengesprächs in der Kinderkommission des Bundestages.

Die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission, Kiko) befasst sich am Mittwoch, 12. Oktober 2022, in einem öffentlichen Expertengespräch mit dem Thema „Kinderarmut und strukturelle Faktoren“. Die Kiko hört zu dem Thema drei Sachverständige. Die öffentliche Sitzung beginnt gegen 15 Uhr im Sitzungssaal 2.200 im Paul-Löbe-Haus in Berlin. Bevor das öffentliche Gespräch beginnt, tagt das Gremium nichtöffentlich.

Eingeladen sind die Sachverständigen Dr. Andreas Klärner vom Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen des Thünen-Instituts, Anette Stein von der Bertelsmann Stiftung und Steffi Schünemann vom Verband und Sozialpolitik AWO in Sachsen-Anhalt. (eis/06.10.2022)