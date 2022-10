Der Ausschuss für Kultur und Medien beschäftigt sich am Mittwoch, 12. Oktober 2022, mit dem Thema Dekolonisierung. Im Mittelpunkt des öffentlichen Fachgespräches steht die Frage: Was bedeutet Dekolonisierung für den Kunst- und Kulturbereich? Beraten wird außerdem ein Antrag der AfD-Fraktion, in dem sich diese für die Einrichtung einer unabhängigen beratenden Kommission zum Umgang mit Rückgabeforderungen zu Kulturgütern aus kolonialen Kontexten ausspricht (20/3696). Die öffentliche Sitzung beginnt um 14 Uhr im Saal 4.400 im Paul-Löbe-Haus und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird zeitversetzt am Freitag, 14. Oktober, ab 14 Uhr im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Als Sachverständige eingeladen sind Dr. Ibou Diop von der Stiftung Stadtmuseum Berlin, Prof. Dr. Albert Gouaffo von der Université de Dschang in Kamerun, Dr. Peter Joch vom Städtischen Museum Braunschweig, Prof. Dr. Hermann Parzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Prof. Dr. Benedicte Savoy von der Technischen Universität Berlin.

Antrag der AfD

Nach dem Willen der AfD soll eine unabhängige beratende Kommission zum Umgang mit Rückgabeforderungen zu Kulturgütern aus kolonialen Kontexten eingerichtet werden. Das Gremium soll jedoch lediglich Empfehlungen aussprechen können – ohne rechtlich bindende Wirkung. Es soll sich an der beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz, orientieren.

Die Kommission soll sich aus zehn Personen des öffentlichen Lebens mit juristischer, museologischer, kultureller und historischer Expertise zusammensetzen. Ein wechselndes Kommissionsmitglied soll über eine spezielle Expertise über die politische, gesellschaftliche und menschenrechtliche Situation in dem Herkunftsland, von dem Rückgabeansprüche ausgehen, verfügen. Als Namensgeber für die beratende Kommission schlägt die AfD Gustav Nachtigal vor, der von Reichskanzler Otto von Bismarck 1884 zum Reichskommissar für die deutschen Kolonien in Westafrika berufen worden war.

Folgen der Energiekrise und Caravaning -Tourismus

Auf der Tagesordnung des Ausschusses steht darüber hinaus ein Fachgespräch zu den Folgen der Energiekrise für den Kultursektor. Anwesend sind Christine Berg vom Verband HDF Kino, Prof. Jens Michow vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft und Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat.

Die Abgeordneten befassen sich zudem mit einem Antrag der Unionsfraktion mit dem Titel „Caravaning-Tourismus fördern“ (20/2561). Darin fordern die Antragsteller einen verstärkten Ausbau der Stellplatzinfrastruktur für Camping-Reisemobile. Eine bessere Infrastruktur bei den Übernachtungsmöglichkeiten könne „die regionalwirtschaftlichen Effekte der Caravaning- und Campingwirtschaft in Deutschland“ stärker fördern, so die Fraktion. Der Bundestag solle deshalb gemeinsam mit Ländern und Kommunen darauf hinwirken, bürokratische Hürden bei der Genehmigung von Reisemobil-Stellplätzen abzubauen. Die Abgeordneten fordern unter anderem auch, die Errichtung von E-Ladesäulen und Tankstellen für alternative Kraftstoffe zu fördern. (aw/emu/hau/irs/06.10.2022)