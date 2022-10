Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung befasst sich am Mittwoch, 12. Oktober 2022, in einem Fachgespräch mit dem Thema „Energiewende und Klimaschutz“. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal E.700 im Paul-Löbe-Haus in Berlin und dauert zwei Stunden. Als Sachverständige geben Stefanie Langkamp vom der Klima Allianz Deutschland e.V. und Ingbert Liebing vom Verband kommunaler Unternehmen e.V. den Abgeordneten Auskunft. (ste/04.10.2022)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.