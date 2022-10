Der Bundestag hat am Donnerstag, 22. September 2022, in erster Lesung die von der Bundesregierung geplante fünfte Novelle des Bundesfernstraßenmautgesetzes (20/3171) beraten. Nach der Debatte wurde der Entwurf an den federführenden Verkehrsausschuss überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit der Novelle soll eine Anpassung der Mautsätze bei der Lkw-Maut erfolgen. Dabei nimmt die Bundesregierung Bezug auf eine geänderte EU-Richtlinie, die nicht länger Höchstwerte, sondern lediglich Bezugswerte für die Anlastung der externen Kosten für Luftverschmutzung und Lärmbelastung ausweist, die überschritten werden dürfen, wenn die externen Kosten im jeweiligen Mitgliedstaat tatsächlich höher liegen.

Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz würden diese Spielräume genutzt, um die tatsächlichen externen Kosten den Nutzern der mautpflichtigen Strecken anzulasten, heißt es. (hau/20.09.2022)