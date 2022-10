Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beschäftigt sich am Mittwoch, 12 Oktober 2022, mit dem Thema „Klimabedingte Schäden und Verluste: Unterstützung der Menschen in den von der Klimakrise am stärksten betroffenen Regionen bei der Bewältigung“. Die öffentliche Anhörung beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal 1.302 im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin und dauert zwei Stunden. (ste/04.10.2022)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.