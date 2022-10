Liveübertragung: Donnerstag, 20. Oktober, 11.15 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 20. Oktober 2022, nach rund 80-minütiger Aussprache über den Entwurf der Bundesregierung für ein 19. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes (20/3488) ab. Dazu legt der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz eine Beschlussempfehlung vor. Ebenfalls beraten wird ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Energieversorgung sichern und wirtschaftliches Potenzial nutzen – Forschung an der friedlichen Nutzung der Kernenergie wieder aufnehmen und umfassend fördern“. Der Antrag soll im Anschluss zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

Gesetzentwurf der CDU/CSU

Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich die Energieversorgungssituation in Deutschland nach Darstellung der Unionsfraktion erheblich zugespitzt, Gas-und Strompreise seien auf ein Rekordniveau gestiegen. Dennoch gebe es immer noch einen hohen Anteil an Gasverstromung im deutschen Strommix. Dabei gäbe es aus Sicht der Fraktion Alternativen. Nach derzeitiger Gesetzeslage müssten die drei letzten in Deutschland betriebenen Kernkraftwerke Isar 2 (Bayern), Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg) und Emsland (Niedersachsen) zum 31. Dezember 2022 den Leistungsbetrieb einstellen. Damit würden zusätzlich sechs Prozent grundlastfähige Stromkapazitäten aus dem aktuellen Stromproduktionsmix wegfallen, schreiben die Abgeordneten.

Da „ausufernde Strompreise“ und eine nach dem Stresstest nicht zu jedem Zeitpunkt gegebene Versorgungssicherheit eine große Gefahr für die wirtschaftliche Prosperität darstellten, wodurch eine soziale Schieflage in Deutschland drohe, sei daher eine Ausweitung des Stromangebots und der inländischen Stromproduktion zwingend erforderlich. Neben einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien sei ein zeitlich begrenzter Weiterbetrieb der sich noch im Betrieb befindenden Kernkraftwerke das Mittel der Wahl.

Die Unionsfraktion betont, diese akute Krisenmaßnahme ändere nichts an der grundsätzlichen Entscheidung zur Beendigung der friedlichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland. Die Berechtigung des Leistungsbetriebs der genannten Kraftwerke zeitlich befristet zu verlängern, würde nach ihrer Auffassung zur Weiterverfolgung der nationalen Klimaziele und zur innereuropäischen Solidarität beitragen. (vom/mis/16.10.2022)