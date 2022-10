Liveübertragung: Donnerstag, 20. Oktober, 13.55 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 20. Oktober 2022, über einen angekündigten Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Rückforderungslücken bei Cum-Ex und Cum-Cum endlich schließen“. Der Antrag soll im Anschluss an die rund 80-minütige Aussprache zur weiteren Beratung in den federführenden Finanzausschuss überwiesen werden. Behörden beziffern das Volumen der im Rahmen des Steuerskandals hinterzogenen Steuern bei den sogenannten Cum-Ex-Fällen auf rund 4,5 Milliarden Euro, von denen 3,1 Milliarden Euro bereits zurückgefordert worden seien. Bei den ähnlich gelagerten Cum-Cum-Fällen soll das Volumen fünf Milliarden Euro betragen. (vom/16.10.2022)