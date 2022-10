Liveübertragung: Donnerstag, 20. Oktober, 9 Uhr

Zu Beginn der Plenarsitzung am Donnerstag, 20. Oktober 2022, gibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine rund halbstündige Regierungserklärung zum Gipfeltreffen des Europäischen Rates am 20. und 21. Oktober ab. An die Regierungserklärung schließt sich eine 90-minütige Aussprache an.

Während der Wahlperiode kann die Bundesregierung von sich aus Erklärungen durch den Bundeskanzler oder die Bundesminister zu aktuellen politischen Themen vor dem Bundestag abgeben. Auf eine Regierungserklärung folgt jeweils eine Debatte. (vom/16.10.2022)