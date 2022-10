Der Bundestag überweist ohne vorherige Aussprache Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse.

Liveübertragung: Donnerstag, 20. Oktober, 15.15 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 20. Oktober 2022, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse:

Vereinsrecht: Der vom Bundesrat eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Ermöglichung digitaler Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht (20/2532) soll federführend im Rechtsausschuss beraten werden. Vereine sollen demnach Mitgliederversammlung künftig auch als Videokonferenz durchführen können. Die Durchführung als Videokonferenz soll durch eine Änderung in Paragraf 32 Bürgerliches Gesetzbuch grundsätzlich möglich und nicht von einer Regelung durch die Satzung abhängig sein. „Da sich digitale Besprechungen und Sitzungen während der Corona-Pandemie bewährt haben, soll die Abhaltung einer Versammlung, an der Vereinsmitglieder im Wege der Videokonferenztechnik teilnehmen können, künftig im pflichtgemäßen Ermessen des Vorstands liegen. Einer Satzungsregelung oder einer Zustimmung der Mitglieder bedarf es hierfür nicht mehr“, führt der Bundesrat aus. In ihrer Stellungnahme begrüßt die Bundesregierung den Vorschlag grundsätzlich. Sie schlägt aber eine alternative Formulierung des Paragrafen vor, um auch andere Formen der elektronischen Kommunikation zuzulassen. „Dies bietet den Vereinen mehr Flexibilität, da die vorgeschlagene Regelung nicht nur für die Mitgliederversammlung gilt, sondern im Wege der Verweisung durch § 28 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) beziehungsweise § 86 Satz 1 BGB auf Sitzungen des Vereinsvorstands und des Sitzungsvorstands entsprechend anzuwenden ist“, führt die Bundesregierung aus.

Guantánamo Bay: Beraten wird etwa ein Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP mit dem Titel „Unterstützung für die Schließung des Gefangenenlagers in Guantánamo Bay nach 20 Jahren“. Federführend weiterberaten werden soll die Vorlage im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.

Regelsätze: Ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Regelsätze spürbar erhöhen – 200 Euro mehr gegen Inflation und Armut“

soll im Ausschuss für Arbeit und Soziales federführend weiterberaten werden .

Sanktionen: Der Bundestag berät einen weiteren Antrag der Fraktion Die Linke. Die Vorlage mit dem Titel „Sanktionen abschaffen – Das Existenzminimum kürzt man nicht“ soll im federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales weiterberaten werden.

Mitbestimmungsrecht: „Lücken im deutschen Mitbestimmungsrecht schließen“ ist ein weiterer Antrag der Linksfraktion überschrieben. Federführend weiterberaten werden soll die Vorlage im Ausschuss für Arbeit und Soziales.

(ste/16.10.2022)