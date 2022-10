Liveübertragung: Freitag, 21. Oktober, 13.10 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 21. Oktober 2022, erstmals über einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP mit dem Titel „Meeresschutzgebiet im Weddellmeer der Antarktis jetzt einrichten“ (20/4057). Über den Antrag soll im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache direkt abgestimmt werden.

Gemeinsamer Antrag

Die Koalitionsfraktionen sowie die Unionsfraktion dringen erneut auf die Einrichtung eines Meeresschutzgebietes im antarktischen Wedellmeer. Konkret solle sich die Bundesregierung bei der Jahrestagung der zuständigen „Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis“ (CCAMLR) dafür einsetzen, dass ein entsprechender Vorschlag der EU wieder eingebracht werde, heißt es.

Im Vorfeld der CCAMLR-Tagung solle sie „alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten“ nutzen, um eine möglichst breite Zustimmung zu dem Antrag zu erreichen, den die Bundesregierung „maßgeblich“ vorbereitet und in den vergangenen Jahren immer wieder an neue Forderungen verschiedener CCAMLR-Mitgliedstaaten angepasst habe, schreiben die Abgeordneten. Auch außerhalb der Kommission solle sie auf „höchster diplomatischer Ebene bei den Beteiligten für den Schutz des Wedellmeeres werben.

Dieses gelte mit allein 14.000 am Boden lebenden verschiedenen Tierarten als “Schatzkammer der Artenvielfalt„, sei aber in zunehmenden Maße dem Druck internationaler Fischfangflotten ausgesetzt, die das sensible Ökosystem gefährdeten. Fangschiffe machten vor allem Jagd auf den sich langsam vermehrenden Antarktischen Seehecht sowie Krill, der eine wichtige Nahrungsgrundlage für Wale, Pinguine und andere Tiere darstelle, erklären die Fraktionen. (sas/19.10.2022)