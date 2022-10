Der Unterausschuss „Internationale Klima- und Energiepolitik“ befasst sich im Rahmen einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 19. Oktober 2022, mit dem Thema „Loss and Damage und Klimafinanzierung, Menschenrechte und Klimaproteste in Ägypten, Beteiligung der Zivilgesellschaft an der COP“. Die COP (Conference of the Parties) ist die Konferenz der Vertragsstaaten der UN-Klimakonferenz. Sie findet im November diesen Jahres im ägyptischen Scharm asch-Schaich statt.

Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal E 800 im Paul-Löbe-Haus und dauert zwei Stunden. Das Gremium ist ein Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses. Es befasst sich mit der Schnittstelle zwischen der Klima- und Energiepolitik und der Außen- und Sicherheitspolitik. (ste/14.10.2022)

Die Sitzung wird zeitversetzt am Donnerstag, 20. Oktober, ab 16.30 Uhr im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.