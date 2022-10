„Das Parlamentarische Kontrollgremium führt einmal jährlich eine öffentliche Anhörung der Präsidentinnen und Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes durch“, heißt es im Paragrafen 10 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes (Kontrollgremiumgesetz). Die diesjährige Anhörung unter Vorsitz von Dr. Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt am Montag, 17. Oktober 2022, um 10 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Geladen sind Thomas Haldenwang, seit 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Dr. Bruno Kahl, seit 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), und Martina Rosenberg, seit 2020 Präsidentin des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD). Aufgabe des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist es, die Tätigkeit der Nachrichtendienste des Bundes zu kontrollieren. Seit 2017 stellen sich die Präsidenten der Nachrichtendienste jährlich jeweils im Herbst in einer öffentlichen Anhörung den Fragen der Abgeordneten.

