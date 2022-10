Die sowohl gesellschaftliche als auch technologische Dimension sogenannter Disruptionen ist das Thema der diesjährigen Konferenz der europäischen Vereinigung von Institutionen der parlamentarischen Technikfolgenabschätzung (EPTA). Sie findet ganztägig am Montag, 17. Oktober 2022, in Berlin statt. Mit Disruptionen sind einschneidende, sich schnell vollziehende Veränderungen mit häufig zerstörerischem Charakter gemeint – etwa der 11. September 2001, ein mögliches Abreißen des Golfstroms oder die Covid-19-Pandemie. Die internationale Konferenz wird gemeinsam vom Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung sowie vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag ausgerichtet, die in diesem Jahr die EPTA-Präsidentschaft innehaben. Sie beginnt um 9.45 Uhr im Sitzungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses und endet um 17 Uhr.

Die Konferenz wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de in deutscher sowie in englischer Sprachfassung übertragen.

Vorträge und Podiumsdiskussionen

Auf die Begrüßung durch den Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, Kai Gehring (Bündnis 90/Die Grünen), folgen eine Reihe von Vorträgen und Podiumsdiskussionen mit internationalen Wissenschaftlern und Experten aus der Praxis. Der inhaltliche Schwerpunkt der Konferenz liegt in diesem Jahr auf den Themen:

Kritische Infrastrukturen (etwa die Strom- und Wasserversorgung, das Internet), deren Ausfall um jeden Preis verhindert werden muss

Autonome Waffensysteme als Beispiel für softwaregestützte Systeme, die Entscheidungen mit potenziell weitreichen Konsequenzen treffen

Wälder als Musterbeispiel für einen Naturraum, der durch Klimawandel und andere menschliche Aktivitäten stark unter Druck steht und „umzukippen“ droht

Dem EPTA-Netzwerk (European Parliamentary Technology Asessment Network) gehören derzeit 25 Mitglieder an. Ihre Aufgabe besteht darin, ihre jeweiligen Parlamente zu Themen aktueller Technologien und Innovationen zu beraten. Anspruch der Technikfolgenabschätzung ist es, Orientierungswissen bereitzustellen, indem sie Chancen und Risiken frühzeitig erkennt und benennt. Zudem kann sie etwa Verletzbarkeiten und Instabilitäten identifizieren, Szenarien entwickeln und mögliche Konsequenzen verschiedener Handlungsoptionen analysieren.

Mit zahlreichen Beispielen aus der internationalen Forschungs- und Beratungspraxis der EPTA-Partner und darüber hinaus geht die Konferenz der Frage nach, welchen Beitrag die Technikfolgenabschätzung für den politischen und gesellschaftlichen Umgang mit Disruptionen geleistet hat und weiter leisten kann.

Interessierte Besucher können sich bis Montag, 10. Oktober, auf der Internetseite des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag anmelden. Für den Einlass in das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus muss ein gültiges Lichtbilddokument mitgebracht werden. (ste/05.10.2022)