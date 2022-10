Liveübertragung: Donnerstag, 10. November, 14.10 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Wochentag, 10. November 2022, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse:

Statistik: Die Bundesregierung kündigt einen Gesetzentwurf zur Änderung des Statistikregistergesetzes und weiterer Gesetze an. Der Wirtschaftsausschuss soll sich federführend weiter mit der Vorlage befassen.

Bildung und Forschung: Die Fraktion Die Linke kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Planbarkeit und Verbindlichkeit in den Programmlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sicherstellen“ vorzulegen. Für die federführende Beratung der Vorlage ist der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vorgesehen.

(eis/24.10.2022)