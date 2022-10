Liveübertragung: Mittwoch, 9. November, 16 Uhr

Am Mittwoch, 9. November 2022, findet im Bundestag die vereinbarte Debatte mit dem Titel „Antisemitismus bekämpfen – Erinnern heißt handeln“ statt. Der Bundestag erinnert damit an die Reichsprogromnacht vom 9. zum 10. November 1938, als es zu vom nationalsozialistischen Regime organisierten und gelenkten Gewaltmaßnahmen gegen Juden in Deutschland und Österreich kam. (hau/24.10.2022)