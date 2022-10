Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung tagt mindestens zweimal im Jahr abwechselnd in Deutschland und Frankreich.

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sowie der Assemblée nationale treffen sich zur 8. Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung in Berlin. Die erste Sitzung nach der Parlamentswahl in Frankreich findet am Montag, 7. November 2022, statt. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Marie-Elisabeth-Lüder-Haus im Sitzungssaal 3.101 und dauert voraussichtlich dreieinhalb Stunden. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Bericht über die deutsch-französische parlamentarische Zusammenarbeit im Jahr 2021. Vorgesehen ist darüber hinaus die Wahl der Mitglieder des Vorstands sowie des Vorstandsvorsitzes aus der Assemblée nationale.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Institutionalisierte Zusammenarbeit der Parlamente

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung setzt sich aus 100 Mitgliedern zusammen, darunter 50 Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie 50 Abgeordnete der Assemblée nationale, die mindestens zweimal im Jahr abwechselnd in Deutschland und Frankreich tagen sollen. Die konstituierende Sitzung fand am Montag, 25. März 2019, unter der Leitung der damaligen Parlamentspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble und Richard Ferrand in Paris statt.

Grundlage dieser institutionalisierten Zusammenarbeit auf Ebene der Parlamente ist das Deutsch-Französische Parlamentsabkommen, das am 11. März 2019 von der Assemblée nationale und am 20. März 2019 vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist. Das Parlamentsabkommen ist das Ergebnis intensiver Beratungen der Deutsch-Französischen Arbeitsgruppe, die am 22. Januar 2018 anlässlich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag) zu diesem Zweck eingesetzt worden war. (eis/irs/31.10.2022)