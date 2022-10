Der Bundestag hat am Donnerstag, 13. Oktober 2022, den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf „zu Herkunftsnachweisen für Gas, Wasserstoff, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien und zur Änderung der Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung“ (20/3870) beraten. Im Anschluss an die Debatte wurde der Entwurf an die mitberatenden Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit der Regelung sollen für gasförmige Energieträger sowie für Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen die Grundlagen für die Einrichtung und den Betrieb eines Herkunftsnachweisregisters für gasförmige Energiequellen sowie eines Herkunftsnachweisregisters für Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energiequellen geschaffen werden, schreibt die Bundesregierung. Für Strom aus erneuerbaren Energien gebe es bereits ein Herkunftsnachweisregister beim Umweltbundesamt.

Herkunftsnachweise dienten dazu, einem Endkunden gegenüber dokumentieren zu können, „dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt worden ist“, heißt es in dem Entwurf. Herkunftsnachweise machten somit im Wirtschaftsverkehr die Herkunft des Energieträgers aus erneuerbaren Energien transparent. Sie seien ein Instrument der Verbraucherinformation und dienten damit auch dem Verbraucherschutz. (hau/13.10.2022)