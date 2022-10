Der Sportausschuss widmet sich in einer öffentlichen Sitzung Mittwoch, 9. November 2022, den Auswirkungen der Energiekrise auf die Sportvereine. Darüber hinaus befassen sich die Ausschussmitglieder in zwei weiteren Tagesordnungspunkten mit einem Sachstandsbericht zur Sportförderung der Bundeswehr und die Sportfördergruppen sowie mit Nachberichten zur Kanu-Weltmeisterschaft 2022 in Augsburg und zur Basketball-Europameisterschaft 2022 in Köln und Berlin. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Paul-Löbe-Haus im Sitzungssaal 4.300 und dauert voraussichtlich eine Stunde. Als Sachverständige eingeladen sind Michaela Röhrbein, Vorstand Sportentwicklung, vom Deutscher Olympischen Sportbund und ein Vertreter der Sportministerkonferenz. (eis/27.10.2022)