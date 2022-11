Liveübertragung: Donnerstag, 24. November, 12.35 Uhr

Der Bundestag entscheidet am Donnerstag, 24. November 2022, ohne weitere Beratung über Vorlagen:

Energetische Sanierungsmaßnahmen: Abgestimmt wird etwas über die Zweite Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (20/3816). Hierzu liegt eine Beschlussempfehlung und ein Bericht des Finanzausschusses vor (20/4001 Nr. 2.2, 20/4350). Mit der Verordnung will die Bundesregierung Änderungen bei der direkten Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an die steuerliche Förderung anpassen. Unter anderem wird die steuerliche Förderung von gasbetriebenen Wärmepumpen, Gas-Brennwerttechnik und Gas-Hybridheizungen gestrichen. Zudem werden die Anforderungen an Gebäude und Wärmenetze an die entsprechenden Förderbedingungen der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude angepasst. Damit werde der angestrebte technische Gleichlauf der direkten und der steuerlichen Förderung und damit die Kohärenz der Bemühungen der Bundesregierung um Energieeinsparungen im Gebäudebereich wiederhergestellt, heißt es in der Begründung der Verordnung.

Petition: Das Parlament entscheidet über eine Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses zu Petitionen, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten worden sind. Es handelt sich um die Sammelübersicht 201 (20/4351).

