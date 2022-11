Liveübertragung: Donnerstag, 24. November, 9 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 24. November, nach 90-minütiger Aussprache in zweiter Beratung über den Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ab. Der Einzelplan 11 des Haushaltsgesetzes 2023 (20/3100, 20/3102, 20/4001 Nr. 1.1) umfasst in der vom Haushaltsausschuss geänderten Fassung (20/3511) Ausgaben von 166,23 Milliarden Euro, das ist mehr als ein Drittel des Gesamtetats. In diesem Jahr beläuft sich der Etat von Bundesminister Hubertus Heil (SPD) auf 161,08 Milliarden Euro. Die Einnahmen sollen 2023 mit 2,82 Milliarden Euro höher ausfallen als in diesem Jahr (1,76 Milliarden Euro).

Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter

Die Ausgaben des Ministeriums sind überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse (laut Entwurf 163,81 Milliarden Euro gegenüber 160,32 Milliarden Euro in diesem Jahr). Der Löwenanteil entfällt auf die Rentenversicherung und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dafür sieht der Entwurf 121,28 Milliarden Euro vor (2022: 116,79 Milliarden Euro). Darin enthalten sind die Leistungen an die Rentenversicherung mit 112,39 Milliarden Euro (2022: 108,3 Milliarden Euro).

Mit 5,25 Milliarden Euro (2022: 53,2 Milliarden Euro) beteiligt sich der Bund danach an der knappschaftlichen Rentenversicherung. 42,75 Milliarden Euro (2022: 40,84 Milliarden Euro) gehen als Zuschuss an die allgemeine Rentenversicherung, 11,54 Milliarden Euro (2022: 11,05 Milliarden Euro) an die Rentenversicherung in den neuen Ländern. Der zusätzliche Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung beläuft sich auf 30,35 Milliarden Euro (2022: 29,13 Milliarden Euro). Die Beitragszahlungen für Kindererziehungszeiten („Mütterrente“) summieren sich auf 17,26 Milliarden Euro (2022: 16,82 Milliarden Euro).

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist mit 40,59 Milliarden Euro eingestellt (2022: 40,81 Milliarden Euro). Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung soll von 10 Milliarden Euro in diesem Jahr auf nun 9,8 Milliarden Euro sinken. Die Kosten für das Bürgergeld, vormals Arbeitslosengeld II, sind mit 23,76 Milliarden Euro festgelegt (2022: 21,09 Milliarden Euro). Für die Eingliederung in Arbeit sieht der Entwurf 4,4 Milliarden Euro vor (2022: 4,81 Milliarden Euro).

Mit 508,13 Millionen Euro soll die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gefördert werden (2022: 504,85 Millionen Euro). Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem Bundesteilhabegesetz will die Regierung mit 247,01 Millionen Euro fördern (2022: 234,11 Millionen Euro).

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Das Projekt zur Umsetzungsbegleitung des Bundesteilhabegesetzes soll bis Ende 2024 fortgeführt werden. Das hatte der Haushaltsausschuss beschlossen. Die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 im Titel „Forschung, Untersuchungen und Ähnliches“ im Kapitel „Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen“ fällt entsprechend um 524.000 Euro höher aus als zunächst geplant.

Gegenfinanziert wird dies durch eine Kürzung der Verpflichtungsermächtigung im Titel zur Förderung von Modellvorhaben in den Rechtskreisen des Zweiten (SGB II) und Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) zur Stärkung der Rehabilitation. Für 2024 sind dort als Verpflichtungsermächtigung nun 29,5 Millionen Euro vorgesehen. (vom/11.11.2022)