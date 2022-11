Liveübertragung: Donnerstag, 24. November, 12.45 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 24. November 2022, nach 90-minütiger Aussprache in zweiter Beratung über den Etat des Bundesministeriums der Justiz und über den Etat des Bundesverfassungsgerichts ab. Der Einzelplan 07 des Haushaltsgesetzes 2023 (20/3100, 20/3102, 20/4001 Nr. 1.1) in der vom Haushaltsausschuss geänderten Fassung (20/3507) umfasst Ausgaben von 1,01 Milliarden Euro (2022: 937,98 Millionen Euro).

Nachgeordnete Behörden sorgen für Einnahmen

Unter den Bundesministerien ist das Justizressort traditionell das mit dem geringsten Ausgabevolumen. Dafür kann Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann (FDP) mit Einnahmen von 640,28 Millionen Euro rechnen (2022: 644,78 Millionen Euro). Damit finanziert das Ministerium seine Ausgaben zu gut zwei Dritteln selbst.

Die Einnahmen sind im Wesentlichen dem Deutschen Patent- und Markenamt, einer oberen Bundesbehörde mit Sitz in München, zu verdanken, das Einnahmen von 457,39 Millionen Euro (2022: 455,39 Millionen Euro) erwartet, und zwar vor allem Gebühren für gewerbliche Schutzrechte. Die Ausgaben der Behörde belaufen sich demgegenüber nur auf 254,73 Millionen Euro (2022: 245,24 Millionen Euro). Eine weitere nachgeordnete Behörde des Justizministeriums, das Bundesamt für Justiz, rechnet mit Ausgaben von 100,63 Millionen Euro (2022: 99,12 Millionen Euro). Auch hier sollen die Einnahmen von 139,21 Millionen Euro (2022: 137,21 Millionen Euro) die Ausgaben übersteigen.

„ Hate Aid “ und Wohnungsbauprojekte in Israel

Die Beratungsorganisation „Hate Aid“, einer Beratungsstelle für Betroffene digitaler Gewalt, sowie Wohnungsbauprojekte für Holocaust-Überlebende in Israel werden 2023 weiterhin aus dem Einzelplan des Bundesjustizministeriums gefördert, wie der Haushaltsausschuss beschloss. Als Zuschuss für die Organisation sind 497.000 Euro im Einzelplan veranschlagt. Im Regierungsentwurf war für 2023 kein Zuschuss vorgesehen. Im Haushalt 2022 sind dafür 350.000 Euro veranschlagt worden.

Ebenfalls fortgesetzt wird die Förderung von Wohnungsbauprojekten in Israel für von Armut betroffene Holocaust-Überlebende. Dafür sind 250.000 Euro eingestellt. Im Regierungsentwurf war für 2023 kein Zuschuss vorgesehen. Im Haushalt 2022 sind dafür 200.000 Euro veranschlagt worden.

European Lawyers in Lesvos

Neu aufgenommen wurde ein Zuschuss an die Initiative „European Lawyers in Lesvos“. Wie es in der Begründung heißt, bietet die unter anderem vom Deutschen Anwaltverein geführte Organisation unabhängige Rechtsberatung von Geflüchteten an der EU-Außengrenzen an. Dafür sind 75.000 Euro eingestellt.

Die Erhöhung der Zuschüsse um insgesamt 822.000 Euro wird durch eine Kürzung im Titel „Beitrag zu den laufenden Kosten des Einheitlichen Patentgerichts“ in gleicher Höhe gegenfinanziert. Begründet wird dies mit geringerem Bedarf.

Bundesgerichte und Generalbundesanwalt

Für den Bundesgerichtshof sind in den Etat 52,76 Millionen Euro eingestellt (2022: 52,63 Millionen Euro), für den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 64,89 Millionen Euro (64,59 Millionen Euro), für das Bundesverwaltungsgericht 24,74 Millionen Euro (2022: 24,63 Millionen Euro), für den Bundesfinanzhof 18,72 Millionen Euro (2022: 20,48 Millionen Euro) und für das Bundespatentgericht 15,28 Millionen Euro (2021: 17,44 Millionen Euro).

Etat des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht (Einzelplan 19) soll 2023 40,47 Millionen Euro ausgeben können (2022: 35,91 Millionen Euro). Die Einnahmen sollen wie 2022 40.000 Euro betragen. Das Plus geht überwiegend auf höhere Ausgaben für Investitionen (Soll 2023: 3,9 Millionen Euro, ein Plus von 2,9 Millionen Euro) zurück.

Größter Ausgabeposten sind die Personalausgaben mit einem Soll für 2023 in Höhe von 28,7 Millionen Euro. Im Personalhaushalt ist in der Summe keine Veränderung vorgesehen. Laut Finanzplanung der Bundesregierung sollen die Ausgaben 2024 bei 39,6 Millionen Euro, 2025 bei 37,8 Millionen Euro und 2026 bei 37,5 Millionen Euro liegen. (vom/11.11.2022)