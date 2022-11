Die Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands möchte bei ihrer ersten öffentlichen Anhörung am Montag, 21. November 2022, die Lage in Afghanistan zwischen den Anschlägen vom 11. September 2001, der Entscheidung für einen internationalen Einsatz im Land und der Petersberger Konferenz im Dezember 2001 beleuchten. Die Sitzung beginnt um 13 Uhr im im Sitzungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert etwa zwei Stunden.

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Während der Anhörung sollen die historische, diplomatische und militärische Perspektive am Beginn des Afghanistan-Einsatzes in den Blick genommen werden. Das Gremium möchte von den geladenen Sachverständigen – Prof. Dr. Conrad Schetter, Direktor des Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC), Botschafter a. D. Michael Steiner und Generalleutnant a. D. Carl-Hubertus von Butler – unter anderem erfahren, wie sich ihrer Einschätzung nach die geopolitische Ausgangslage in der Zeit nach den Anschlägen vom 11. September 2001 darstellte.

Außerdem soll es um die Frage gehen, ob die historischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten des Landes in der Vorbereitung des Afghanistans-Einsatzes ausreichend beachtet wurden und welche Auswirkungen die Art und Weise des Einsatzbeginns auf die Beziehungen zwischen den internationalen Militärs sowie dem zivilem Personal und der afghanischen Bevölkerung hatten.

Auftrag der Enquete -Kommission

Der Bundestag hat im Sommer 2022 eine Enquete-Kommission eingesetzt, die Lehren aus dem deutschen Engagement in Afghanistan für die künftige Außen- und Sicherheitspolitik ziehen soll. Das Gremium aus zwölf Abgeordneten und zwölf Sachverständigen wird den gesamten Zeitraum des deutschen Engagements in Afghanistan von 2001 bis 2021 untersuchen. Auf dieser Basis sollen Ansätze zur Optimierung des vernetzten Ansatzes als Grundprinzip deutscher Außenpolitik entwickelt werden.

Der vernetzte Ansatz in der Sicherheitspolitik beschreibt die Verzahnung militärischer, polizeilicher, diplomatischer, entwicklungspolitischer und humanitärer Instrumente bei Einsätzen im Rahmen internationaler Friedensmissionen. Ob dieser Ansatz der richtige war und wie das Zusammenspiel von militärischen und zivilen Maßnahmen im internationalen Krisenmanagement aussehen müsste, um erfolgreich zu sein – dazu soll die Enquete-Kommission dem Bundestag Vorschläge für die Zukunft machen. Spätestens bis zum Ende dieser Wahlperiode wird sie dem Parlament ihre Handlungsempfehlungen für das künftige Engagement Deutschlands in internationalen Krisenregionen vorlegen. (irs/eis/16.11.2022)