Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, lädt am Donnerstag, 24. November 2022, gemeinsam mit der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) zum Fachgespräch „Aufarbeitung der Zwangsarbeit politischer Häftlinge in der DDR“. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Saal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin.

Das Fachgespräch wird live im Parlamentsfernsehen und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Ziel des Gesprächs ist es, die Hintergründe der Häftlingszwangsarbeit und seine bis heute andauernden Folgen für die Betroffenen näher zu beleuchten und konkrete Handlungsmöglichkeiten für Politik und Wirtschaft aufzuzeigen. Dazu sind der Historiker Dr. Tobias Wunschik von der Humboldt-Universität zu Berlin und die Diplom-Psychologin Stefanie Knorr von der Beratungsstelle für politisch Traumatisierte der SED-Diktatur Gegenwind e.V. anwesend. Eingeladen sind außerdem ehemalige Häftlinge als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.

Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen

Wie die SED-Opferbeauftragte in ihrer Einladung schreibt, mussten von den rund 250.000 politischen Häftlingen, die es von 1945 bis 1989 in der Sowjetischen Besatzungszone und der SED-Diktatur gegeben hat, die allermeisten Zwangsarbeit leisten. Die unmenschlichen Bedingungen hätten nicht nur gegen internationale Normen, sondern auch gegen in der DDR geltende Vorschriften verstoßen und seien in den vergangenen Jahren in verschiedenen Studien beschrieben, durch Presseberichte und Dokumentationen sowie vor allem durch die Berichte von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aufgedeckt worden.

Im Zuge der Häftlingszwangsarbeit sind Zupke zufolge nicht nur Waren für die DDR produziert worden, sondern auch im Auftrag von und für westdeutsche und internationale Firmen. Vor allem die UOKG habe sich in den vergangenen Jahren für eine weitere Aufarbeitung der Zwangsarbeit und eine neue Wiedergutmachung für die Betroffenen gegenüber den Firmen eingesetzt, so die SED-Opferbeauftragte.

Für die Anmeldung – sofern Sie keinen Presseausweis des Deutschen Bundestages besitzen – bitte Name und Geburtsdatum an die sed-opferbeauftragte@bundestag.de senden. Anmeldeschluss ist der 21. November 2022, 12 Uhr. (18.11.2022)