Die Weihnachtszeit wurde am Mittwoch, 23. November 2022, im Deutschen Bundestag eingeläutet. Es ist seit 15 Jahren eine gute Tradition, dass ein wundervoll geschmückter Weihnachtsbaum durch die Bundesvereinigung Lebenshilfe an die Abgeordneten des Parlamentes übergeben wird.

In diesem Jahr wurde die Weihnachtszeit mit dem Lied „Ist da jemand“ des Berliner Musikers und Komponisten Adel Tawil eingestimmt – vorgetragen vom Chor „Notenträume“ der Lebenshilfe aus Braunschweig. Anschließend wurde die festlich geschmückte Tanne mit den besten Wünschen an alle Parlamentarier an die Bundestagspräsidenten Bärbel Bas übergeben.

Nachhaltiger Schmuck von der Lebenshilfe Bielefeld

Den Baumschmuck fertigten in diesem Jahr Menschen aus verschiedenen Freizeitgruppen, der Frühförderung und aus Außenwohngruppen der Lebenshilfe Mettmann. Unter dem Motto weihnachtliches Upcycling, bei dem der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund stand, fertigten Menschen mit Beeinträchtigungen aus Trinkjoghurtgefäßen, Innenteilen von Toilettenpapier-Rollen, aus Klaviernoten, leeren Milch- und Eierkartons sowie Pappe und Orangenscheiben Weihnachtsbaumanhänger.

Die Sterne, Kugeln, Engel, Tannen und Papierketten schmücken den Weihnachtbaum im Paul-Löbe-Haus und die Abgeordneten sollen sich in der Adventszeit daran erfreuen.

Ulla Schmidt dankt Abgeordneten

Die Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe und langjährige Bundestagsabgeordnete, Ulla Schmidt (SPD), sagte bei der Baumübergabe im Paul-Löbe-Haus: „Ich möchte mich zunächst beim Chor ,Notenträume' für die schöne Einstimmung in die Adventszeit und bei den Menschen der Lebenshilfe Mettmann für die wundervollen Weihnachtbaumanhänger bedanken“. Die vergangenen Jahre seien besonders für Menschen mit einer Beeinträchtigung schwierig gewesen, deshalb gelte ihr Dank den Abgeordneten des Deutschen Bundestages für deren großartige Unterstützung.

Nach langer Zeit der Entbehrungen während der Coronazeit können sich Menschen wieder in den Arm nehmen, Familien können wieder zusammenkommen und das fühle sich großartig an. Viele Bundestagsabgeordneten hätten „fraktionsübergreifend immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen mit einer Beeinträchtigung und tragen dazu bei, dass wir in der Gesellschaft Stück für Stück vorankommen“. Das Motto müsse weiter sein: „Es ist normal, verschieden zu sein“. „Die Lebenshilfe bedankt sich deshalb heute sehr herzlich mit dieser wundervollen Tanne, die den Abgeordneten des Bundestages Freude bereiten soll“.

Bas wünschte allen optimistische Gedanken

Bundestagspräsidentin Bas nahm den geschmückten Weihnachtsbaum stellvertretend für alle Bundestagsabgeordneten entgegen und bedankte sich herzlich für die Idee, auch den diesjährigen Baumschmuck nachhaltig zu gestalten, was wunderbar gelungen sei. „Der Weihnachtsbaum der Lebenshilfe wird seit 15 Jahren an den Deutschen Bundestag übergeben und ist etwas ganz Besonderes. Er ist Erinnerung, Mahnung und Aufforderung an die Parlamentarier, sich für die Teilhabe der Menschen mit einer Beeinträchtigung einzusetzen und in unseren Bemühungen nicht nachzulassen“, sagte die Bundestagspräsidentin.

Die Tanne und der Baumschmuck seien perfekt geeignet, die Weihnachtszeit im Deutschen Bundestag einzuleiten. „Erinnern wir uns daran, dass die Weihnachtszeit auch eine Zeit des Innehaltens ist“, sagte Bas. Besonders wichtig sei ihr, dass im Bundestag an alle gedacht wird, die Hilfe brauchen und besonders Menschen mit einer Beeinträchtigung dürften nicht vergessen werden. „In diesem Sinne wünsche ich allen ein besinnliches und friedliches Fest und einen hoffnungsvollen Start in ein gutes neues Jahr“, sagte die Bundestagspräsidentin.

Am Ende der feierlichen Übergabe des geschmückten Weihnachtsbaumes sang der Chor „Notenträume“ eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder „Leise rieselt der Schnee“, dessen Text und Melodie der evangelischen Pfarrer Eduard Ebel im Jahr 1895 verfasste. (bsl/23.11.2022)