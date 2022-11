Liveübertragung: Donnerstag, 1. Dezember, 14.30 Uhr

Der Bundestag verabschiedet am Donnerstag, 1. Dezember 2022, über eine Reihe von Vorlagen ohne Debatte.

Energiesteuer: Die Abgeordneten stimmen über einen von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf „zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes zur Verlängerung des sogenannten Spitzenausgleichs“ (20/3872, 20/4343) ab. Der Finanzausschuss legt zur Abstimmung eine Beschlussempfehlung und der Haushaltsausschuss einen Bericht gemäß Paragraf 96 der Geschäftsordnung zur Finanzierbarkeit vor. Angesichts der hohen Preise sollen die rund 9.000 energieintensiven Unternehmen um rund 1,7 Milliarden Euro entlastet werden. Unternehmen, die von diesem Spitzenausgleich profitieren, sollen nach den Vorgaben des Entwurfs Maßnahmen ergreifen, um den Verbrauch der Energie zu reduzieren. In dem Gesetzentwurf heißt es, durch die Verlängerung werde die Energiepreissteigerung gedämpft, einer weiter zunehmenden Inflation entgegengewirkt und damit die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver und im internationalen Wettbewerb befindlicher Unternehmen des produzierenden Gewerbes in Deutschland weiterhin gewährleistet. Auf einen konkreten Wert zur Erreichung des Ziels zur Reduzierung der Energieintensität des produzierenden Gewerbes soll für das Jahr 2023 verzichtet werden. Es habe in früheren Jahren eine deutliche Übererfüllung des Zielwerts gegeben. Jetzt sei davon auszugehen, dass die Wirtschaft in emissionsarme Techniken und Energieeffizienz investiert habe.

Statistikregister: Die Abgeordneten stimmen darüber hinaus über den Entwurf eines Gesetzes zur „Änderung des Statistikregistergesetzes und weiterer Gesetze“ ab (20/4225), den die Bundesregierung eingebracht hat. Der Wirtschaftsausschuss legt eine Beschlussempfehlung zur Abstimmung vor. Durch EU-Vorgaben der sogenannten EBS-Verordnung (European Business Statistics) sind Anpassungen des Statistikregistergesetzes (StatRegG) sowie des Verwaltungsdatenverwendungsgesetzes (VwDVG) notwendig geworden, schreibt die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf. Der Entwurf sieht zudem vor, Anpassungen am Gesetz über die Preisstatistik (PreisStatG), am Bundesstatistikgesetzes (BStatG) sowie am Unternehmensbasisdatenregistergesetzes (UBRegG) vorzunehmen. Bislang würden im StatRegG ausschließlich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus dem Unternehmensregister übermittelt. Mit der Änderung des Gesetzes sollen künftig auch die Zahlen zu den abhängig Beschäftigten und den geringfügig entlohnten Beschäftigten übermittelt werden können. „Die vollständige Abbildung aller Beschäftigungsverhältnisse ist für die Beobachtung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung von Städten und Gemeinden von zentraler Bedeutung“, heißt es im Entwurf.

Telematik-Infrastruktur: Der Bundestag entscheidet über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Neubewertung der Notwendigkeit des Austausches der Konnektoren zur Anbindung an die Telematik-Infrastruktur wegen Ablauf des Krypto-Zertifikats“ (20/4322). Hierzu legt der Gesundheitsausschuss eine Beschlussempfehlung vor. Derzeit seien rund 130.000 Kliniken und Arztpraxen in Deutschland an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen, deren Krypto-Zertifikate in diesem beziehungsweise den nächsten Jahren ausgetauscht werden müssten, heißt es in dem Antrag. Die Kosten dafür würden mit bis zu 300 Millionen Euro angesetzt. Da für die Anbindung an die TI 2.0 ab 2025 keine Konnektoren mehr notwendig seien, stelle sich die Frage, ob tatsächlich alle Konnektoren ausgetauscht werden müssten oder ob die Krypto-Zertifikate kostengünstig verlängert werden könnten. Die zuständige Gematik GmbH solle nach Ansicht der Abgeordneten zu einer Neubewertung der Situation und einer Alternativprüfung zum Konnektorentausch veranlasst werden.

Impfung: Entschieden wird zudem über zwei Anträge der AfD, mit denen die Fraktion zum einen die „einrichtungsbezogene Impfpflicht gegen COVID-19 aufheben“ will (20/1507) und zum anderen „Impfnebenwirkungen aufklären und ernst nehmen“ (20/2567) möchte. Der Gesundheitsausschuss hat hierzu eine Beschlussempfehlung abgegeben (20/4429).

Petitionen: Das Parlament stimmt darüber hinaus über Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten worden waren. Es handelt sich um die Sammelübersichten 202 bis 2011 (20/4602, 20/4603, 20/4604, 20/4605, 20/4606, 20/4607, 20/4608, 20/4609, 20/4610, 20/4611).

(ste/25.11.2022)