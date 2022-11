Die Frauenrechtskonvention CEDAW, die 1981 in Kraft trat, verbietet die Diskriminierung von Frauen in allen Lebensbereichen.

Liveübertragung: Mittwoch, 30. November, 16.30 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 30. November 2022, erstmals den noch aus der vergangenen Wahlperiode stammenden neunten Bericht der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), den die Bundesregierung im vergangenen Jahr als Unterrichtung (19/30292) vorgelegt hatte.

Der Bericht soll im Anschluss an die etwa 45-minütige Aussprache zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Umsetzung der Frauenrechtskonvention

CEDAW steht für „Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women“. Die Frauenrechtskonvention CEDAW, die 1981 in Kraft trat, verbietet die Diskriminierung von Frauen in allen Lebensbereichen und verpflichtet die Vertragsstaaten, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung umzusetzen und Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts zu beseitigen. Etwa alle vier Jahre müssen die Vertragsstaaten über den jeweiligen Status quo und die erzielten Fortschritte vor dem CEDAW-Ausschuss der Vereinten Nationen Bericht erstatten.

Der Bericht ist in 23 Ziffern, ein Abkürzungsverzeichnis und einen Anlagenteil gegliedert. Im Einzelnen geht es unter anderem um die Umsetzung der Frauenrechtskonvention, um nationale Frauenförderung, geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, um Menschenhandel und Ausbeutung in der Prostitution, um Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben, um Bildung, Beschäftigung und Gesundheit, um Frauen in ländlichen Gebieten, benachteiligte Gruppen, geflüchtete und asylsuchende Frauen sowie um Frauen in Ehe- und Familienbeziehungen. (vom/25.11.2022)