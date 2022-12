Der Bundestag hat am Donnerstag, 20. Oktober 2022, erstmals über den Entwurf der Bundesregierung für ein Achtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (20/3900) beraten. Der Gesetzentwurf wurde im Anschluss an die Aussprache zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Gesetzentwurf sollen Verfahren in der Sozialversicherung effektiver ausgestaltet und im Sinne der Digitalisierung und der Entbürokratisierung verbessert werden, schreibt die Regierung. Zudem würden technische Vorgaben an die sich fortentwickelnden technischen Standards angepasst. Ferner würden gesetzliche Änderungen im Vermögensanlagerecht, im Künstlersozialversicherungsgesetz sowie in anderen Rechtsbereichen vorgenommen.

Beispielsweise soll die Pflicht zur Vorlage eines Sozialversicherungsausweises durch den automatisierten Abruf der Versicherungsnummer seitens des Arbeitgebers bei der Datenstelle der Rentenversicherung abgelöst werden. Auch soll der Sozialversicherungsausweis durch den Versicherungsnummern-Nachweis ersetzt werden. Beginn und Ende der Elternzeit von Arbeitnehmern sollen den Sozialversicherungsträgern künftig im Rahmen des allgemeinen elektronischen Meldeverfahrens durch den Arbeitgeber mitgeteilt werden.

Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten der Versicherungsträger zur Vermögensanlage angepasst und „maßvoll erweitert“ werden, wie es heißt. Zugleich würden für das Anlage- und Risikomanagement der Versicherungsträger verbindliche Vorgaben getroffen.

Weitere Änderungen im Sozialversicherungsrecht

Im Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) will die Regierung mit einer Anschlussregelung zu der pandemiebedingt befristet erhöhten Zuverdienstgrenze bei zusätzlichen selbstständigen nicht-künstlerischen Tätigkeiten an das Kriterium der Haupttätigkeit anknüpfen. Der Versicherungsschutz für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nach dem KSVG und die Regelungen zur Zahlung von Beitragszuschüssen der Künstlersozialkasse sollen weiterentwickelt, die Prüf- und Kontrollmöglichkeiten der Künstlersozialkasse erweitert werden.

Bei vorgezogenen Altersrenten soll die Hinzuverdienstgrenze aufgehoben, bei Erwerbsminderungsrenten sollen die Hinzuverdienstgrenzen geändert werden. Für das Versicherungs- und Leistungsrecht strebt die Regierung eine einheitliche gesetzliche Grundlage zur Bescheinigungspflicht von Arbeitgebern an. Dies entlaste Bürger, ermögliche Arbeitgebern eine aufwandsarme Bearbeitung und schaffe die Grundlage für die elektronische Übermittlung sowie für Automatisierungsprozesse in der Bundesagentur für Arbeit, so die Regierung. Darüber hinaus enthält der Entwurf Änderungen im Unfallversicherungsrecht sowie in anderen Gesetzen und Verordnungen. (vom/20.10.2022)