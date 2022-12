Der Bundestag hat am Donnerstag, 1. Dezember 2022, erstmals über den Gesetzentwurf des Bundesrates zur Ermöglichung digitaler Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht (20/2532) beraten. Im Anschluss an die nächtliche Aussprache wurde der Entwurf zur federführenden Beratung in den Rechtsausschuss überwiesen.

Gesetzentwurf des Bundesrates

Nach dem Willen des Bundesrates sollen Vereine Mitgliederversammlungen künftig auch als Videokonferenz durchführen können. Mit seinem Gesetzentwurf will er eine Ausnahmeregelung der Corona-Zeit dem Grunde nach verlängern. Die Durchführung als Videokonferenz soll durch eine Änderung im Paragrafen 32 des Bürgerlichen Gesetzbuches grundsätzlich möglich und nicht von einer Regelung durch die Satzung abhängig sein.

„Da sich digitale Besprechungen und Sitzungen während der Corona-Pandemie bewährt haben, soll die Abhaltung einer Versammlung, an der Vereinsmitglieder im Wege der Videokonferenztechnik teilnehmen können, künftig im pflichtgemäßen Ermessen des Vorstands liegen. Einer Satzungsregelung oder einer Zustimmung der Mitglieder bedarf es hierfür nicht mehr“, führt der Bundesrat aus. In seiner Stellungnahme begrüßt die Bundesregierung den Vorschlag grundsätzlich. Sie schlägt aber eine alternative Formulierung des Paragrafen vor, um auch andere Formen der elektronischen Kommunikation zuzulassen. (vom/scr/01.12.2022)