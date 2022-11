Der Ausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befasst sich am Mittwoch, 30. November 2022, mit der Sicherung der globalen Nahrungsmittelversorgung durch innovative Methoden – zum Beispiel beim Anbau und in der Zucht von Nutzpflanzen. Die öffentliche Anhörung beginnt um 10.30 Uhr im Saal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert voraussichtlich zweieinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zur Anhörung hat das Gremium mehrere Sachverständige eingeladen: Roman Herre, Agrarreferent beim Verein Food First Informations- und Aktions-Netzwerk (FIAN) Deutschland, Prof. Dr. Matin Qaim, Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF) der Universität Bonn, Prof. Dr. Jochen C. Reif, Leiter des Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Carin Smaller, Geschäftsführerende Direktorin des Shamba Centre for Food and Climate und Daniel Wanjama, Direktor des Seed Savers Network Kenya. (irs/16.11.2022)