Ein von der CDU/CSU-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Geschäftsbeziehungen im Bankenverkehr auch in Zukunft rechtssicher gestalten“ wurde von der Tagesordnung am Donnerstag, 15. Dezember 2022, abgesetzt. Nach knapp 30-minütiger Debatte sollte die Vorlage ursprünglich zur weiteren Beratung an den federführenden Rechtsausschuss überwiesen werden. (hau/13.12.2022)