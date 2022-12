Die AfD will Corona-Impfungen von Minderjährigen aussetzen.

Liveübertragung: Freitag, 16. Dezember, 11.50 Uhr

Über drei Vorlagen der AfD-Fraktion zu Covid 19 berät der Bundestag am Freitag, 16. Dezember 2022, erstmals. Dazu hat die Fraktion einen Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG, 20/4892) vorgelegt. Darüber hinaus soll sich das Plenum mit zwei Anträgen mit den Titeln „Covid-19-Impfungen gegen Sars-CoV-2 bei Minderjährigen aussetzen“ (20/4891) und „Sofortige Aussetzung der Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) im öffentlichen Personenfernverkehr“ (20/4893) befassen. Die Vorlagen sollen im Anschluss an die knapp 30-minütige Debatte zur weiteren Beratung an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Erster Antrag der AfD-Fraktion

Die AfD-Fraktion fordert, die Corona-Impfungen bei Minderjährigen auszusetzen. Studien hätten gezeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen die meisten Covid-19-Infektionen entweder unbemerkt oder als leichte grippale Infekte verliefen, heißt es in einem Antrag (20/4891) der Fraktion. Schwere Verläufe seien in diesem Alter eher eine seltene Ausnahme, Todesfälle kämen noch seltener vor.

Die Abgeordneten schlagen daher vor, die Impfungen von Minderjährigen mit und ohne Vorerkrankungen sofort bis zur Auswertung der Studie des Deutschen Herzzentrums bezüglich der Herzmuskelentzündungen nach Corona-Impfungen auszusetzen und die Erteilung einer Zulassung für die Impfung von Kleinkindern ab sechs Monaten sowie die Erprobung der Impfung für die genannte Altersgruppe zu unterbinden. Zudem sollten Nebenwirkungen und Einflüsse auf die körperliche und geistige Entwicklung durch Impfungen gegen Covid-19 bei Minderjährigen weiter erforscht werden. (pk/hau/15.12.2022)