Liveübertragung: Mittwoch, 14. Dezember, 18.15 Uhr

Die Fraktion der CDU/CSU will die Hochschulen in die Härtefallregelung der Energiepreisbremse aufnehmen. Der Bundestag berät am Mittwoch, 14. Dezember 2022, erstmals gut 40 Minuten lang einen entsprechenden Antrag mit dem Titel „Schutzschirm für wissenschaftlichen Nachwuchs spannen“. Die Vorlage wird im Anschluss an die Debatte an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur weiteren Beratung überwiesen. (ste/09.12.2022)