Liveübertragung: Donnerstag, 15. Dezember, 10.50 Uhr

Der Bundestag debattiert über die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) am Donnerstag, 15. Dezember 2022. Dazu will die CDU/CSU-Fraktion einen Antrag mit dem Titel „Politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Lateinamerika stärken – Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten in Kraft setzen“ vorlegen, der nach knapp 70-minütiger Debatte zur weiteren Beratung an den federführenden Wirtschaftsausschuss überwiesen werden soll.

Außerdem hat die AfD-Fraktion einen Antrag mit dem Titel „Heimische Landwirtschaft und tropischen Regenwald schützen – Nein zum geplanten Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten“ angekündigt, der ebenfalls an die Ausschüsse überwiesen werden soll. Noch offen ist derzeit, ob bei den Beratungen der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft oder der Wirtschaftsausschuss die Federführung übernehmen wird. (hau/05.12.2022)