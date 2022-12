Bundeskanzler Scholz am Rednerpult im Plenarsaal.

Liveübertragung: Mittwoch, 14. Dezember, 9 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Mittwoch, 14. Dezember 2022, vor dem Bundestag eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 15. und 16. Dezember 2022 sowie zum EU-ASEAN-Gipfel am 14. Dezember 2022 ab. Bei dem EU-Asean-Gipfel handelt es sich um ein Gesprächsformat zwischen den EU-Staaten und den im Verband Südostasiatischer Nationen organisierten Staaten Südostasiens. Für die Regierungserklärung sind 20 Minuten eingeplant – es folgt eine knapp 70-minütige Aussprache. (hau/05.12.2022)