Bei ihrer zweiten öffentlichen Anhörung am Montag, 12. Dezember 2022, hat sich die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ erneut mit der ersten Phase des internationalen Einsatzes in Afghanistan nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beschäftigt. Dabei sollte es vor allem um Einschätzungen zur Ausgangslage sowie zu den Ergebnissen der Petersberger Konferenz im Dezember 2001 aus der Perspektive der afghanischen Bevölkerung sowie zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure gehen.

Die Abgeordneten und Sachverständigen-Mitglieder der Enquete-Kommission wollten von den geladenen Sachverständigen – der afghanischen Politikerin und Frauenrechtlerin Habiba Sarabi und Dr. Susanne Schmeidl von der Schweizerischen Friedensstiftung Swisspeace, die beide per Videokonferenz zugeschaltet sein werden, sowie Thomas Ruttig von der Denkfabrik Afghanistan Analysts Network – unter anderem erfahren, wie die soziale Lage für die afghanische Bevölkerung und die politische Lage für die organisierte Zivilgesellschaft zum Zeitpunkt des Petersberg-Abkommens aussah, ob die afghanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Petersberger Konferenz repräsentativ für die Zivilgesellschaft waren oder welche Gruppen zusätzlich hätten vertreten sein müssen und welche Unterstützung das Engagement der internationalen Gemeinschaft zum damaligen Zeitpunkt in der afghanischen Bevölkerung grundsätzlich erfuhr. (ste/irs/12.12.2022)