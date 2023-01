Papst Benedikt XVI. hat sich in einer Ansprache am Donnerstag, 22. September 2011, vor dem Deutschen Bundestag mit den Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaats auseinandergesetzt.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat am Samstag, 31. Dezember 2022, den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. gewürdigt. In ihrem Kondolenzschreiben betont sie: „Der Deutsche Bundestag erinnert sich mit großer Dankbarkeit und bleibender Hochachtung an den Besuch Papst Benedikts im Reichstagsgebäude zu Berlin am 22. September 2011.“

Als Oberhaupt der katholischen Christenheit, aber auch als Landsmann, habe er seine Ansprache unter ein Wort der Bibel aus dem Ersten Buch der Könige an König Salomo gestellt. „Was dürfe dieser sich am Beginn seiner Herrschaft anderes wünschen 'als ein hörendes Herz – die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden und so wahres Recht zu setzen, der Gerechtigkeit zu dienen und dem Frieden' ? Diese Mahnung, die Papst Benedikt auch uns, den zu demokratischer Verantwortung und politischer Gestaltung Gewählten, auf den Weg gab, wirkt nach wie so vieles aus der langen und reichen theologischen, wissenschaftlichen und seelsorgerischen Lebensleistung dieser großen Persönlichkeit.“ (31.12.2022)