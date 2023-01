Liveübertragung: Freitag, 20. Januar, 14.40 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 20. Januar 2023, als letzten Tagesordnungspunkt der Sitzungswoche mit den Ereignissen in der Siedlung Lützerath. In einer auf Verlangen der AfD-Fraktion aufgesetzten Aktuellen Stunde mit dem Titel „Lützerath – Angriff auf den Rechtsstaat“ debattiert das Plenum über die Ausschreitungen rund um den Abriss des Dorfes Lützerath zur Ausdehnung des Tagebaus Garzweiler. Für die Debatte im Plenum ist eine Stunde eingeplant. (eis/17.01.2023)