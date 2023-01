Die geplante Beratung über einen Antrag der Linksfraktion mit dem Titel „Null-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende sowie Studierende – jetzt“ wurde von der Tagesordnung des Bundestages am Freitag, 20. Januar 2023, abgesetzt. Im Anschluss an die Aussprache sollte der Antrag an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/17.01.2023)