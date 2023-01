Liveübertragung: Donnerstag, 19. Januar, 9 Uhr

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nimmt am Donnerstag, 19. Januar 2022, dem designierten Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius (SPD), im Plenarsaal des Bundestages den Amtseid ab. Boris Pistorius tritt die Nachfolge von Christine Lambrecht (SPD) an, die als Ministerin am Montag, 16. Januar 2022, zurückgetreten war.

Pistorius ist seit dem Jahr 2013 Minister für Inneres und Sport im Land Niedersachsen. Zuvor hatte er das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Osnabrück bekleidet. (eis/ste/17/01.2023)