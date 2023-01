In der französischen Hauptstadt Paris finden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 die Olympischen Sommerspiele statt.

Der Sportausschuss widmet sich in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 18. Januar 2023, den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Konkret beschäftigen sich die Ausschussmitglieder mit dem Bericht zur Vorbereitung der vorläufigen olympischen Sportarten. Die Ausschusssitzung beginnt um 14 Uhr im Saal 4.800 des Paul-Löbe-Hauses und dauert eineinhalb Stunden.

Auf der Tagesordnung steht darüber hinaus der Vorbericht zu den European Games 2023 in der polnischen Stadt Krakau. Bei dem Sportevent treten alle vier Jahre Athletinnen und Athleten aus ganz Europa an. In diesem Jahr werden 7000 Teilnehmende aus 48 Ländern erwartet, die sich vom 21. Juni bis 2. Juli dem sportlichen Wettkampf stellen. (irs/06.01.2023)