Der Unterausschuss Internationale Klima- und Energiepolitik des Auswärtigen Ausschusses widmet sich in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 18. Januar 2023, der Frage: „Investitionen in fossile Energieträger oder Erneuerbare Energien?“. Konkret soll es um das Beispiel Senegal gehen. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Saal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert voraussichtlich eineinhalb Stunden. Als Sachverständige sind Prof. Dr. Philipp Trotter von der Universität Wuppertal und Mamadou Barry von der Organisation „Action Solidaire International“ eingeladen.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Auf der Tagesordnung des Unterausschusses steht darüber hinaus der Bericht der Bundesregierung über die Reise von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck nach Namibia und Südafrika. Im Mittelpunkt steht das Potenzial von Wasserstoff in Afrika. (irs/12.01.2023)