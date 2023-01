Liveübertragung: Mittwoch, 25. Januar, 15.05 Uhr

Im Rahmen einer Aktuellen Stunde befasst sich der Bundestag am Mittwoch, 25. Januar 2023, mit der Frage nach möglichen Lieferungen von Leopard-Panzern aus Deutschland an die Ukraine. Die Aktuelle Stunde wurde auf Verlangen der CDU/CSU-Fraktion aufgesetzt, die die „Leopard-Blockade der Bundesregierung beenden“ will und einen Vertrauensverlust der Bundesregierung bei Verbündeten befürchtet. (ste/24.01.2023)