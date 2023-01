Liveübertragung: Mittwoch, 25. Januar, 17.15 Uhr

Die CDU/CSU-Fraktion will Belarus „in die europäische Völkerfamilie zurückführen“ und den Freiheitswillen der Menschen unterstützen. Dazu hat sie einen Antrag angekündigt, der am Mittwoch, 25. Januar 2023, erstmals im Bundestag debattiert werden soll. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden. (vom/22.01.2023)