Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) soll laut Koalitionsvertrag in eine dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur überführt werden.

Liveübertragung: Donnerstag, 26. Januar, 12 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 26. Januar 2023, erstmals mit dem Entwurf eines 15. Gesetzes zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V). Der Gesetzentwurf hat die Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland zum Gegenstand. Nach rund 70-minütiger Aussprache soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) in eine dauerhafte, staatsferne und unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen Patientenorganisationen zu überführen. Dazu soll die UPD neu strukturiert und im Rahmen einer rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts verstetigt werden, wie es in dem Entwurf heißt.

Mit der Stiftung werde eine juristische Person des Privatrechts errichtet, die den Anforderungen an Unabhängigkeit, Staatsferne und Kontinuität umfassend Rechnung trage, schreibt die Regierung. Der Vorstand der Stiftung sei für die Aufgabe der unabhängigen Information und Beratung der Patienten verantwortlich. Bei der Ausgestaltung des Vorstands der Stiftung komme den in der Verordnung nach Paragraf 140g des SGB V genannten oder anerkannten maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Patienten sowie der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen eine wesentliche Rolle zu.

Wie es weiter heißt, werde durch die Mitwirkung dieser Organisationen vor allem ein Informations- und Beratungsangebot sichergestellt, das sich an den Patientenbedürfnissen orientiert und die Vorgaben des Koalitionsvertrags berücksichtigt. Zuletzt hatte der Bundestag 2021 mit dem Gesetz zur Zusammenführung der Krebsregisterdaten das bisherige Vergabeverfahren der UPD gestrichen und damit laut Regierung den Weg für die Neustrukturierung und Verstetigung bereitet. Aufgabe der UPD ist es, Patienten zu informieren und zu beraten. (vom/22.01.2023)