Liveübertragung: Donnerstag, 26. Januar, 13.20 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 26. Januar 2023, erstmals zwei Gesetzentwürfe (20/2081, 20/4421) und drei Anträge (20/4416, 20/4420, 20/4419) der Linksfraktion, in denen unter anderem Straffreiheit für Fahren ohne Fahrschein und für das sogenannte Containern von Lebensmitteln gefordert wird. Nach rund 70-minütiger Aussprache sollen alle Vorlagen zur federführenden Beratung in den Rechtsausschuss überwiesen werden.

Straffreiheit für Fahren ohne Fahrschein

In ihrem ersten Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuchs (20/2081) setzt sich die Linksfraktion für die Straffreiheit des Fahrens ohne Fahrschein ein. Wie die Abgeordneten schreiben, sei die im Paragrafen 265a des Strafgesetzbuches („Beförderungserschleichung“) enthaltene Strafandrohung nicht verhältnismäßig und widerspreche der Funktion des Strafrechts als letztes Mittel (Ultima-Ratio-Funktion). Es drohten Geldstrafen, bei Zahlungsunfähigkeit auch nicht selten Haft durch Ersatzfreiheitsstrafe, „obwohl beim Einsteigen in Bus oder Bahn eine Überwindung von Schutzvorrichtungen nicht erforderlich und damit die Entfaltung von ,krimineller Energie' nicht notwendig ist“.

Zusätzlich werde von den Verkehrsbetrieben ein nicht unerhebliches erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben, was einer Doppelbestrafung gleichkomme. Die Strafe treffe zudem häufig arme und hilfsbedürftige Menschen sowie Obdachlose, die sich die Fahrkarte nicht leisten könnten, schreiben die Abgeordneten. „Gerade bei armen Menschen hat die Strafandrohung auch nicht die gewünschte abschreckende Wirkung, weil die Gelder schlichtweg nicht aufgebracht werden können. Zudem kommen weder Personen noch Sachen zu Schaden. Der Unrechtsgehalt ist gering, ein besonderer gesellschaftlicher Schaden nicht ersichtlich.“ Als Lösung schlagen die Abgeordneten vor, im Paragrafen 265a Absatz 1 die Wörter „die Beförderung durch ein Verkehrsmittel“ zu streichen.

Straffreiheit des Containerns von Lebensmitteln

Mit dem zweiten Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuchs (20/4421) will Die Linke das sogenannte Containern entkriminalisieren. Dabei handelt es sich um die Entnahme noch genießbarer Lebensmittel aus Abfallcontainern von Supermärkten. Wie die Fraktion ausführt, könnten solchen Taten gegenwärtig als Diebstahl eingeordnet werden. Sie verweist auf Umfragen, nach denen sich 80 Prozent der Befragten gegen eine Strafbarkeit aussprechen. „In der aktuellen Situation der steigenden Lebensmittelpreise kann eine Strafbarkeit von Menschen, die sich noch genießbare Lebensmittel aneignen, noch weniger gerechtfertigt werden“, schreibt die Fraktion.

Der Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Paragrafen 248a des Strafgesetzbuches („Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen“) vor. Danach soll von einer Strafverfolgung dann abgesehen werden, „wenn sich die Tat auf Lebensmittel bezieht, die vom Eigentümer in einem Abfallbehältnis, welches der Abholung und Beseitigung durch einen Entsorgungsträger dient, deponiert oder anderweitig zur Abholung bereitgestellt wurden“.

Erster Antrag der Linken

In ihrem ersten Antrag (20/4420) spricht sich die Linksfraktion in der laufenden Debatte um die Reform der Ersatzfreiheitsstrafe für deren komplette Streichung aus. Zudem schlagen die Abgeordneten vor, die Bestimmung von Geldstrafen am Einbußeprinzip zu orientieren.

Die Fraktion führt zur Begründung aus, dass die Ersatzfreiheitsstrafe nach Paragraf 43 des Strafgesetzbuches „ein Instrument der Diskriminierung von einkommens- und vermögensschwachen Menschen, die häufig am Existenzminimum leben“, sei. Vor allem ärmere Menschen seien von den Ersatzfreiheitsstrafen betroffen, weil sie nicht in der Lage seien, die hohen Geldstrafen zu bezahlen. „Soziale Desintegration in Form von Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit und Abhängigkeit von legalen und illegalisierten Drogen spielen dabei oft eine entscheidende Rolle“, heißt es in dem Antrag. In der Praxis würden Ersatzfreiheitsstrafen überwiegend wegen Bagatelldelikten wie dem Fahren ohne Fahrschein oder Ladendiebstählen verhängt.

Zweiter Antrag der Linken

In ihrem zweiten Antrag (20/4416) fordert die Linksfraktion, das Recht auf Pflichtverteidigung sowie die Prozesskostenhilfe deutlich auszuweiten. Sie schreibt, dass die bisherigen Beschränkungen vor allem im Bereich typischer Fälle der „Armutskriminalität“ und besonders im Strafbefehlsverfahren negative Auswirkungen haben.

Konkret fordert die Fraktion, die notwendige Verteidigung auf alle Fälle zu erweitern, bei denen zu erwarten ist, dass eine Freiheitsstrafe in Betracht kommt. Auch im Strafbefehlsverfahren soll laut Antrag die notwendige Verteidigung gewährt werden. Ferner solle das Antragserfordernis für die notwendige Verteidigung gestrichen und die Prozesskostenhilfe neben der notwendigen Verteidigung im Strafprozessrecht verankert werden. Damit solle ermöglicht werden, dass nach einer Bedürftigkeitsprüfung jeder beziehungsweise jede ein Recht auf Verteidigung hat. Überdies schlagen die Abgeordneten vor, dass künftig die örtlichen Rechtsanwaltskammern die Auswahl der Pflichtverteidigung übernehmen.

Dritter Antrag der Linken

In ihrem dritten Antrag (20/4419) fordert Die Linke „mehr Gleichheit im Strafrecht“. Dazu müsse „Armutsbestrafung“ abgeschafft und ein Unternehmensstrafrecht eingeführt werden. Zur Begründung führt die Fraktion beispielsweise an, dass sich geschätzt 56.000 Menschen pro Jahr in Gefängnissen befänden, „weil sie nicht dazu in der Lage sind, die meist durch Strafbefehl verschickten und für sie zu hohen Geldstrafen zu bezahlen“. Dahinter stünden Bagatelldelikte. Gleichzeitig würden Unternehmen in Deutschland „Schäden in Millionenhöhe oder auch Milliardenhöhe anrichten, ohne dafür strafrechtlich belangt zu werden“. Die verurteilten Vorstandschefs oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würden die ihnen auferlegten Geldstrafen über den Konzern von der Steuer absetzen können, kritisieren die Abgeordneten.

Zu den Forderungen der Fraktion gehört die Entkriminalisierung von Straftaten wie Fahren ohne Fahrschein, Containern und Drogenbesitz zum Eigengebrauch sowie die mildere Bestrafung des Diebstahls von Verbrauchsmitteln. Ferner sollten Ersatzfreiheitsstrafen abgeschafft, Geldstrafen am Einbußeprinzip orientiert, die Zustellung der Strafbefehle reformiert und die Pflichtverteidigung und die Prozesskostenbeihilfe ausgeweitet werden. Das von der Fraktion geforderte Unternehmensstrafrecht soll laut Antrag unter anderem ermöglichen, Gewinne und Vermögen abzuschöpfen, umsatzorientierte Geldsanktionen zu verhängen, Konzessionen und Lizenzen zu entziehen, Unternehmen von öffentlichen Aufträgen auszuschließen und „als letztes Mittel“ Unternehmen aufzulösen. (vom/ahe/scr/22.01.2023)