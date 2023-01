Der Ausschuss für Digitales befasst sich am Mittwoch, 25. Januar 2023, mit der Cybersicherheit. Konkret soll es um die Zuständigkeiten und Instrumente in der Bundesrepublik Deutschland gehen. Die öffentliche Anhörung beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Hauses in Berlin und dauert voraussichtlich zwei Stunden.

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.