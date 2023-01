Bei ihrer dritten öffentlichen Anhörung am Montag, 23. Januar 2023, hat sich die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ mit dem internationalen Einsatz in Afghanistan in der Zeit von 2002 bis 2008 beschäftigt. Dabei ging es um die Koordination des internationalen Engagements sowie um die Kooperation innerhalb der deutschen staatlichen Akteure. Betrachtet wurde darüber hinaus, wie die Zusammenarbeit zwischen der lokalen afghanischen und der deutschen beziehungsweise internationalen Ebene funktionierte.

Die Mitglieder der Enquete-Kommission wollten unter anderem erfahren, wie nach Einschätzung der geladenen Sachverständigen die Abstimmungsprozesse auf internationaler Ebene abliefen und welche Rolle die Vereinten Nationen dabei hatten. Darüber hinaus war die Zusammenarbeit der deutschen Ressorts untereinander und mit den internationalen Partnern ein Thema. Zudem erhofften sich die Mitglieder der Kommission Aufschluss darüber, wie die zivilgesellschaftlichen und entwicklungspolitischen Initiativen zum Wiederaufbau in Afghanistan beitrugen und ob der Aufbau des internationalen Engagements in den Anfangsjahren insgesamt gut funktioniert hat.

Als Sachverständige eingeladen waren: Lakhdar Brahimi, UN-Sonderbeauftragter für Afghanistan von 2001 bis 2004, General a. D. Wolfgang Schneiderhan, Generalinspekteur der Bundeswehr von 2002 bis 2009 und Dr. Almut Wieland-Karimi, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul von 2002 bis 2005. (irs/23.01.2023)